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Врач рассказала, кому опасны добавки с омега-3

Врач Нагиева: добавки с омега-3 опасны для жизни при болезнях сердца и крови

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Добавки с жирными кислотами омега-3 могут привести к нарушениям сердечного ритма и внутренним кровотечениям. Об этом «Газете.Ru» рассказала гастроэнтеролог клиники DocMed Амалия Нагиева.

«Исследования показывают, что при сердечно-сосудистых заболеваниях или множественных факторах риска сердечно-сосудистых заболеваний жирные кислоты омега-3 повышают риск мерцательной аритмии. Одновременный прием омега-3 с пероральными антикоагулянтами (препаратами для профилактики тромбов) или фибратами (препаратами против «плохого» холестерина) повышает риск опасных кровотечений. По этой же причине нельзя принимать омега-3 при тяжелых травмах, после операций и при нарушениях свертываемости крови», — рассказала Нагиева.

Омега-3 противопоказаны людям с аллергией на рыбу, им лучше получать жирные кислоты из растительной пищи. Также эти добавки могут повысить активность ферментов печени АЛТ и АСТ. Поэтому пациентам с признаками нарушения функции печени нужно контролировать их уровень, особенно при применении высоких доз омега-3.

«Однако БАДы не равноценны свойствам того или иного вещества, поступающего в организм с пищей. Помните, что любую терапию назначает врач. Многие хотят магии от 1 таблетки, но порой достаточно уделить внимания своему рациону, стилю питания, физической активности, вредным привычкам для того, чтобы профилактировать развитие многих заболеваний», — добавила врач.

Ранее врач рассказал, кому нельзя есть мясо.

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