Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ученые вернули мышам слух с помощью генной терапии

Nature: редактирование гена OTOF избавляет от врожденной глухоты

close
100%
Shutterstock

Ученые Фуданьского университета (Китай) использовали геномный редактор CRISPR/Cas9 для создания высокоэффективной генной терапии, избавляющей от врожденной глухоты. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Biomedical Engineering.

Ученые нацелились на часто встречающуюся мутацию Q829X в гене OTOF, которая связана с развитием врожденной глухоты у лиц европейского происхождения. Исследователи провели серию экспериментов на мышах, глухота у которых была обусловлена аналогичным генетическим вариантом.

Научный коллектив применил модифицированную версию геномного редактора CRISPR/Cas9 для коррекции мутации. Исследователи отметили, что этот инструмент снижает риск повреждения структуры ДНК, что минимизирует риск нежелательных мутаций в геноме пациента. Результатом стало увеличение концентрации белка OTOF в нервных клетках ушей грызунов на 88% и существенное улучшение слуха.

Положительное воздействие сохранялось на протяжении 1,5 лет последующего наблюдения (что сопоставимо со средним сроком жизни грызунов). При этом слух модифицированных мышей после процедуры практически не отличался от такового у обычных животных.

Ранее был найден способ улучшить восстановление после инсульта.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами