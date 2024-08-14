Женщины болеют гриппом тяжелее мужчин, выяснили ученые

Американские ученые из Питтсбургского университета (PITT) выяснили, что женщины чаще мужчин переносят тяжелые формы гриппа и других респираторно-вирусных инфекций (ОРВИ). Об этом сообщается на официальном сайте научного учреждения.

По словам специалистов, хотя есть много анекдотических историй о том, что мужчины страдают при ОРВИ сильнее женщин, результаты исследований говорят об обратном.

Как показали статистические данные, женщины в возрасте от 18 до 45 лет с большей вероятностью переносят грипп в тяжелой форме, хотя эта демографическая группа отличается высокими показателями здоровья.

В ходе экспериментов на животных команда выяснила, что женский половой гормон эстрадиол влияет на иммунитет и исход инфекции, особенно при поражении легких. Но механизм этого воздействия пока неясен.

С помощью компьютерного моделирования исследователи рассчитывают определить конкретные молекулы или пути, оказывающие эффект на клетки. Это позволит найти потенциальные методы персонализированного лечения с учетом пола или уровня гормонов пациента.

Ранее ученые выяснили, что другой женский гормон — эстроген — может усиливать иммунный ответ при простуде.