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Женщины болеют гриппом тяжелее мужчин, выяснили ученые

PITT: женский гормон эстрадиол осложняет течение легочных инфекций

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Shutterstock

Американские ученые из Питтсбургского университета (PITT) выяснили, что женщины чаще мужчин переносят тяжелые формы гриппа и других респираторно-вирусных инфекций (ОРВИ). Об этом сообщается на официальном сайте научного учреждения.

По словам специалистов, хотя есть много анекдотических историй о том, что мужчины страдают при ОРВИ сильнее женщин, результаты исследований говорят об обратном.

Как показали статистические данные, женщины в возрасте от 18 до 45 лет с большей вероятностью переносят грипп в тяжелой форме, хотя эта демографическая группа отличается высокими показателями здоровья.

В ходе экспериментов на животных команда выяснила, что женский половой гормон эстрадиол влияет на иммунитет и исход инфекции, особенно при поражении легких. Но механизм этого воздействия пока неясен.

С помощью компьютерного моделирования исследователи рассчитывают определить конкретные молекулы или пути, оказывающие эффект на клетки. Это позволит найти потенциальные методы персонализированного лечения с учетом пола или уровня гормонов пациента.

Ранее ученые выяснили, что другой женский гормон — эстроген — может усиливать иммунный ответ при простуде.

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