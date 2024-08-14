Ученые создали имплант для спасения от передозировки опиоидами

Американские ученые из Массачусетского технологического института разработали новые метод по спасению жизни человека при передозировке опиоидами. Исследование опубликовано в научном журнале Device.

Команда создала имплантируемый датчик размером с пластинку жевательной резинки. Устройство вживляется под кожу и отслеживает частоту сердечных сокращений, частоту дыхания и другие жизненно важные показатели. Когда прибор обнаруживает признаки передозировки, он выпускает в организм порцию препарата налоксона.

Налоксон служит антагонистом опиоидов. Он может связываться с опиоидными рецепторами и блокировать действие таких опиоидов, включая героин и фентанил. Лекарство обычно вводится инъекцией или в виде назального спрея, восстанавливая нормальное дыхание всего за несколько минут после применения.

Исследование показало, что фентанил сначала приводит к снижению частоты сердечных сокращений, а затем быстрому замедлению дыхания. Измеряя, как менялись эти сигналы, ученые смогли рассчитать момент для введения налоксона.

В ходе испытаний на животных имплант сумел устранить последствия передозировки в 96% случаев.

Команда рассчитывает провести проверить работу устройства на людях в ближайшие пять лет.

Ранее в США разработали назальный спрей для лечения от наркотической передозировки.