Ученые назвали простой способ разрядки семейных ссор

Шотландские психологи из Университета Сент-Эндрюс обнаружили несложный прием, позволяющий смягчить разногласия во время семейных ссор. Исследование опубликовано в научном журнале Communications Psychology (CommsPsy).

По словам ученых, участникам спора необходимо делать пятисекундные перерывы во время перепалки. Это снизит накал и не даст конфликту перерасти в полноценный скандал.

Чтобы оценить эффект от пауз в ссоре, команда провела эксперимент с 81 парой. Участникам предложили принять участие в соревновательной игре, в которой добровольцы должны были по очереди раздражать друг друга неприятными звуками. Задание состояло из 30 раундов с произвольными временными интервалами между ними.

Реакции пар в ходе конфликта фиксировались с помощью камеры, оснащенной программой искусственного интеллекта.

Результаты показали, что даже пятисекундный перерыв снижает уровень взаимной агрессии.

По словам ученых, короткие паузы — простой, бесплатный и эффектный прием для снижения негативных эмоций.

Ранее ученые выяснили причину ссор и драк между братьями и сестрами.