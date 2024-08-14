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Ученые назвали простой способ разрядки семейных ссор

CommsPsy: пятисекундные перерывы в споре с партнером помогают избежать скандала

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Shutterstock

Шотландские психологи из Университета Сент-Эндрюс обнаружили несложный прием, позволяющий смягчить разногласия во время семейных ссор. Исследование опубликовано в научном журнале Communications Psychology (CommsPsy).

По словам ученых, участникам спора необходимо делать пятисекундные перерывы во время перепалки. Это снизит накал и не даст конфликту перерасти в полноценный скандал.

Чтобы оценить эффект от пауз в ссоре, команда провела эксперимент с 81 парой. Участникам предложили принять участие в соревновательной игре, в которой добровольцы должны были по очереди раздражать друг друга неприятными звуками. Задание состояло из 30 раундов с произвольными временными интервалами между ними.

Реакции пар в ходе конфликта фиксировались с помощью камеры, оснащенной программой искусственного интеллекта.

Результаты показали, что даже пятисекундный перерыв снижает уровень взаимной агрессии.

По словам ученых, короткие паузы — простой, бесплатный и эффектный прием для снижения негативных эмоций.

Ранее ученые выяснили причину ссор и драк между братьями и сестрами.

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