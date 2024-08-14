Найдена новая причина болезни Паркинсона

Накопление липидов (жиров) стимулирует старение дофаминергических нервных клеток мозга, нарушение работы которых связано с болезнью Паркинсона. Это показало исследование, опубликованное в журнале Aging.

Болезнь Паркинсона — характерное для пожилых двигательное заболевание, связанное с потерей дофаминергических нейронов. При этом падает выработка дофамина в мозге, и потому методы лечения нацелены на восстановление его уровня. Однако основные причины потери дофаминергических нейронов неизвестны. Из-за этого нет эффективных способов предотвратить заболевание или замедлить его.

В новой работе ученые искусственно вызвали накопление липидов в дофаминергических нейронах. Это ускорило их клеточное старение и привело к потере клеток. Они выяснили, что при этом росла активность гена, отвечающего за выработку перилипина — белка, связанного с жировыми каплями. Ученые считают, что нацеленные на эту молекулу препараты могут стать ценным средством борьбы с болезнью Паркинсона.

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