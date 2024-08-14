Микропластик из пищи может навредить обмену веществ, выяснили ученые

Микропластик в пище приводит к нарушениям сна у плодовых мух. При этом он не вредил мозгу напрямую, а создавал среду, которая способствовала нарушению работы органа. Это показало исследование, опубликованное в журнале Zoological Research.

Ученые исследовали воздействие микропластика на мух в разные периоды развития в возрасте от двух до 10 недель. В их пищу добавляли микрочастицы пластика в разных концентрациях.

Эксперимент показал, что воздействие микропластика приводит к повреждению кишечника, нарушению сна, уменьшению яичников, сокращению продолжительности жизни. Хотя микропластик не проникал в мозг или яичники мух, он ухудшил работу этих органов. Причиной могли быть воспаление и нарушения обмена веществ, которые наблюдали ученые.

По данным ООН, ежегодно производится более 400 миллионов тонн пластика, причем десятки миллионов тонн пластиковых отходов загрязняют океаны по всему миру.

Исследование показало, что вред микропластика выходит далеко за рамки понятного воздействия загрязнителя на орган, в который он попадает. Это подчеркивает, что микропластик представляет собой комплексную угрозу для здоровья. Хоть результаты работы нельзя переносить на человека, необходимо как можно скорее найти способ уменьшить загрязнение окружающей среды, подчеркнули ученые.

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