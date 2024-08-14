Врач рассказала, как наладить рацион ребенка

В день ребенку необходимо 100 г творога или один-два стакана молочных напитков. Об этом «Известиям» рассказала врач-терапевт, врач-гастроэнтеролог медицинской компании «СберЗдоровье» Дарья Утюмова.

Врач рекомендовала детям ежедневно съедать четыре-шесть горстей цельнозерновых продуктов, пять овощей и фруктов, одну-две порции белковых продуктов (рыба, мясо, орехи и бобовые), а также один-два стакана молочных продуктов (питьевой продукт) или 100 г творога. Упростить здоровое питание может правило тарелки: половину должны занимать овощи, зелень, фрукты и ягоды, четверть — белки, еще четверть — углеводы (крупы, макароны).

При этом лучше есть три-четыре раза в день, избегать нездоровых перекусов, переедания и приема пищи за просмотром телевизора.

«При этом завтракать следует в течение 1–1,5 часа после пробуждения, а последний прием пищи должен происходить не позднее чем за три-четыре часа до сна», — добавила врач.

До этого врач Лысенко рассказал «Газете.Ru», что при некоторых заболеваниях человеку нужно отказаться от употребления мяса либо сильно его ограничить, например, при болезнях почек.

Ранее в ООН заявили, что почти полмиллиарда детей в мире ежегодно страдают от экстремальной жары.