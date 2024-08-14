Российские ученые научились точно определять источники боли в спине

Ученые Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) разработали метод, позволяющий точно диагностировать причины болей в поясничном отделе позвоночника. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе научного учреждения.

Согласно исследованиям, боли в спине затрагивают до 80% населения Земли. Чаще всего проблемы связаны с поясничными позвонками L4-L5 — на этот участок приходится наибольшая нагрузка. Однако не каждый специалист может определить, вызвана боль грыжей межпозвоночного диска или подвывихом фасеточных суставов.

Фасеточные суставы позволяют сгибать и разгибать позвоночник, они же ограничивают вращение и предотвращают скольжение позвонков друг о друга. При подвывихе изменяется соответствие формы суставных отростков и растягиваются капсулы сустава.

У людей с таким заболеванием при длительном воздействии присутствует спазм глубинных мышц спины (скован сегмент спины) и появляется воспаление хряща, что приводит к сильным болям.

Специалисты Пермского Политеха провели персонализированное биомеханическое исследование поясничной части для более точной диагностики. Они смоделировали осевое травматичное нагружение позвоночно-двигательного сегмента L4-L5, при котором появляется подвывих фасеточных суставов.

«Наше исследование показывает, что необходимо учитывать фасеточные суставы на уровне поясницы при моделировании позвоночно-двигательного сегмента. Межпозвоночный симфиз (соединение между костями) и фасеточный сустав – это важные составляющие элементы, которые обеспечивают подвижность всего позвоночника. Поэтому для определения подвывиха фасеточных суставов необходимо биомеханическое моделирование всего сегмента в целом», – рассказал «Газете.Ru» кандидат технических наук, доцент кафедры вычислительная математика, механика и биомеханика ПНИПУ Олег Ильялов.

По словам исследователей, они выяснили, что осевая сжимающая нагрузка перераспределяется между межпозвоночным диском и фасеточными суставами в диапазоне 80-20%. Этот фактор позволит ставить точные диагнозы при обследовании и назначать соответствующее лечение, добавили специалисты.

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