Назван возраст, в котором тело начинает быстро выходить из строя

В возрасте 40 и 60 лет происходит резкое ухудшение работы организма на молекулярном уровне. Это показало исследование, опубликованное в журнале Nature Aging.

Ученые оценили уровни 135 тысяч молекул у 108 человек в возрасте от 25 до 75 лет, а также их микробиомы — совокупности бактерий, вирусов и грибов внутри организма на коже. Всего проанализировали 250 миллиардов различных параметров. Исследование показало, что разнообразие микробных сообществ мало менялось с течением времени.

Самые большие изменения в уровнях молекул происходили в возрасте около 45 и 60 лет. Сначала ученые посчитали, что результаты могут быть связаны с менопаузой у женщин. Они даже предположили, что из-за этого исказились средние показатели в группе пациентов. Однако оказалось, что у мужчин также происходят значительные изменения в работе организма в возрасте 45 лет.

Содержание молекул, связанных с сердечно-сосудистыми заболеваниями и работой иммунной системы, сильно отличалось у добровольцев старше 60 лет. Известно, что риски деменции и сердечно-сосудистых заболеваний резко возрастают в 60 лет, до этого увеличиваясь постепенно. Результаты ученых открывают возможную причину этого.

Значительные изменения наблюдались в уровнях молекул, связанных с переработкой алкоголя, кофеина и жирового обмена, а также кожи и мышц. Ученые считают, что частично это может быть связано с образом жизни. Будущие исследования помогут найти причины возрастных изменений и способы борьбы с ними.

Полученных данных достаточно, чтобы рекомендовать всем 40-летним минимизировать количество алкоголя из-за ухудшения его переработки организмом. Регулярные тренировки и правильное питание помогут снизить риск болезней сердца и поддержать здоровье мышц.

Ранее врач рассказал, когда начинается старение мозга.