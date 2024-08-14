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Врач рассказала об опасности низкокалорийного мороженого

Daily Mirror: низкокалорийные продукты могут провоцировать перепады настроения

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Unsplash

Злоупотребление низкокалорийным мороженым и другими продуктами с заменителями сахара может спровоцировать тревогу, перепады настроения и проблемы с пищеварением. Об этом американский психолог Сара Джеффрис рассказала изданию Daily Mirror.

По словам врача, возможное изменение эмоционального фона после употребления продуктов с низким содержанием калорий, диетических напитков и даже зубной пасты обусловлено действием определенных компонентов в их составе.

Некоторые исследования показали, что искусственные подсластители и заменители сахара могут вызывать у человека тревогу. Джеффрис уточнила, что эти добавки, необходимые для улучшения вкуса, внешнего вида продуктов и продления их срока годности, способны оказывать негативное воздействие на психическое состояние.

Некоторые врачи также отмечают, что сахарозаменители могут вызывать головные боли, проблемы с пищеварением, общее недомогание, а также нарушения памяти и концентрации внимания. Для защиты от негативного влияния искусственных подсластителей рекомендуется включить в рацион натуральные продукты, богатые пробиотиками, и увеличить потребление свежих фруктов и овощей. Также не стоит чрезмерно увлекаться мороженым и другими сладкими закусками с низким содержанием калорий.

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