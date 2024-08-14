Врач рассказал, кому нельзя есть мясо

Аллергические реакции на животные продукты требуют исключения мяса из рациона, так как его употребление может привести к тошноте, рвоте, кашлю, боли в животе и другим расстройствам ЖКТ. Об этом «Газете.Ru» рассказал гастроэнтеролог клиник DocMed и DocDeti Олег Лысенко.

«В первую очередь нельзя есть мясо людям с различными спектрами аллергических реакций к нему или продуктам животного происхождения. К таким заболеваниям относится альфа-гал-синдром, аллергия на коровий, куриный и другие животные белки. Употребление мяса может вызвать у таких людей тошноту, рвоту, боль в животе, диарею, кашель, реакцию кожных покровов и слизистых, анафилаксию», — рассказал Лысенко.

К абсолютным противопоказаниям употребления мяса относятся нарушения обмена аминокислот и органических кислот, добавил врач. Среди них — фенилкетонурия, при которой человек не может расщеплять аминокислоту фенилаланин. Ее накопление приводит к повреждению нервной системы, развитию психических расстройств, судорог и умственной отсталости. Тирозинемия, при которой организм не может расщеплять аминокислоту тирозин, тоже требует исключения мяса и животных продуктов из рациона.

«Пациентам с заболеваниями сердечно-сосудистой системы и нарушениями липидного обмена рекомендованы менее жирные сорта мяса. При нарушениях работы почек количество мяса в рационе высчитывается индивидуально, поэтому ограничение носит относительный характер», — объяснил гастроэнтеролог.

При нарушениях обмена меди (болезнь Вильсона-Коновалова) или железа (гемохроматоз) отказ от мяса не нужен, достаточно контролировать потребление этих микроэлементов.

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