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Китайская космическая ракета развалилась в космосе

В МИД Китая признали развал ракеты «Чанчжэн-6А» в космосе

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Власти Китая впервые публично признали, что космическая ракета «Чанчжэн-6А» развалилась на орбите в результате взрыва и оставила там космический мусор. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на МИД КНР.

«Чанчжэн-6А» была запущена 6 августа с космодрома Тайюань на севере Китая. Ракета вывела на орбиту 18 интернет-спутников. Вскоре после этого верхняя ступень ракеты разрушилась, в результате чего появилось облако из порядка 50 обломков.

По данным Bloomberg, государственные СМИ Китая, говоря о запуске, не упоминали о ЧП, однако новость быстро распространилась в социальных сетях и на популярных сайтах. Китайскому МИД пришлось подтвердить, что ракета развалилась. В министерстве заверили, что Пекин принял требующиеся меры, внимательно следит за орбитой и проводит анализ данных.

Bloomberg отмечает, что развал «Чанчжэн-6А» привел к появлению огромного количества мусора в космосе за последние десятилетия.

Ранее сообщалось, что Китай вывел на орбиту спутник дистанционного зондирования Земли.

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