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Невролог рассказал, как снизить риск развития деменции

Невролог Мартынов: умственные нагрузки могут снизить риск развития деменции

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Depositphotos

Врач-невролог Владимир Мартынов рассказал, как сократить риск развития деменции в пожилом возрасте. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам специалиста, снизить риск развития деменции в пожилом возрасте можно с помощью соблюдения диеты с большим содержанием омега-3, снижения уровня холестерина и активных умственных нагрузок. Также стоит проходить по десять тысяч шагов в день.

«Можно заняться заучиванием стихов и песен, вязанием, вышиванием, решением кроссвордов», — пояснил Мартынов.

Врач уточнил, что деменция не является самостоятельным заболеванием, но чаще всего синдромом развития болезни Альцгеймера.

До этого ученые из Университета Эмори обнаружили, что отложения бета-амилоида, которые, как известно, образуют «бляшки» в мозге людей с болезнью Альцгеймера (БА), служат своего рода каркасом для накопления 20 других белков. Скопления бета-амилоида в мозге при болезни Альцгеймера разрушают нейроны, что приводит к возникновению проблем с памятью и вниманием.

Ранее ученые описали рацион питания, защищающий от деменции.

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