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Ученые усилили «голод» иммунных клеток для борьбы с раковыми

DevCell: «голодные» макрофаги активнее поедают раковые клетки

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Ученые из Калифорнийского университета в Санта-Барбаре нашли способ повысить эффективность иммунотерапии рака путем усиления «голода» иммунных клеток — макрофагов. Результаты исследования опубликованы в журнале Developmental Cell (DevCell).

Ученые сосредоточились на макрофагах — белых кровяных клетках, уничтожающих патогенные микроорганизмы, раковые и неработающие клетки, а также дефектные белки. Исследователи объяснили, что макрофаги выполняют важную задачу, поглощая раковые клетки и избегая здоровых. Ученые попытались понять, как эти иммунные клетки выбирают, что им «есть».

По словам ученых, макрофаги ищут в организме клетки и мусор, помеченные антителом IgG другим типом иммунных клеток. Обнаружение таких меток побуждает макрофаги устремляться к цели и поглощать ее. Они находят «пищу» с помощью Fc-рецепторов (FcR), встроенных в клеточную мембрану. Fc-рецепторы подвижны и группируются после активации IgG. Как только количество достигает определенного порога, макрофаг «съедает» цель.

Научный коллектив нашел способ усилить поглощающую способность макрофагов. Исследователи сконструировали синтетический белок, содержащий часть рецептора FcR, соединенную другим белком — светочувствительным. Созданный комплексный белок объединялся при воздействии синим светом, что позволяло запускать рецептор FcR в любое время.

Благодаря световой активации ученые смогли заставить макрофаги поглотить кремниевые шарики, покрытые липидной мембраной, которая имитировала поверхность раковой клетки. Макрофаги из группы, активированной светом, съели гораздо больше, чем контрольная группа без светоактивируемого FcR. Повторное воздействие с помощью подпороговых уровней антител IgG на раковых клетках стимулировали макрофаги продолжить поглощение. Однако при чрезмерной стимуляции эффект пропадал.

Ученые объяснили, что воздействие на рецептор FcR и метки IgG усиливает «аппетит» макрофагов и провоцирует их на более активное поедание раковых клеток. Разработка новых методов лечения, воздействующих на этот механизм, может повысить эффективность иммунотерапии рака.

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