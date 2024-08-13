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Ученые нашли структуры мозга, отвечающие за креативность

Brain: сеть пассивной работы мозга играет главную роль в творческом мышлении

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Shutterstock

Американские ученые из Медицинского колледжа Бейлора обнаружили участки мозга, играющие решающую и причинную роль в генерации творческих идей. Речь идет о сети пассивной работы мозга. Исследование опубликовано в научном журнале Brain.

Сеть пассивной работы мозга (DMN) — сложная структура, которая наиболее активна в периоды отдыха, размышлений или работы воображения. Она ассоциируется с интроспективными процессами, такими как обращение к воспоминаниям, мысли о будущем или анализ эмоций других людей.

Чтобы изучить роль DMN в креативности, исследователи набрали 13 пациентов, проходивших лечение эпилепсии. В мозг участников внедрили внутричерепные электроды для клинического мониторинга.

Такой подход позволил исследователям регистрировать электрическую активность определенных областей мозга с высокой временной и пространственной точностью, пока добровольцы выполняли различные когнитивные задачи.

Пациентам предложили выполнить три различных поручения, пока ученые регистрировали их активность. Задания включали в себя тесты на креативность, работу фантазии и концентрации внимания.

Исследователи сосредоточились на двух конкретных типах мозговых волн: тета-волнах, которые связаны с дальним общением между областями мозга, и гамма-волнах, связанных с локальной нейронной активностью.

Результаты показали, что DMN играет важную роль в творческом мышлении. Во время творческих заданий сеть пассивной работы мозга становилась очень активной, когда участникам нужно было придумать необычное применение обычному предмету.

Когда участники генерировали и оценивали свои идеи, DMN синхронизировалась с другими сетями мозга, участвующими в исполнительных функциях, таких как принятие решений и решение проблем.

По словам ученых, выводы показали, что DMN помогает генерировать творческие идеи, которые затем оцениваются и уточняются другими когнитивными процессами.

Ранее исследователи выяснили, какие процессы происходят в мозге во время «состояния потока».

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