Ученые открыли новый вид древних предков моржей

Палеонтологи из Университета Цукубы в Японии обнаружили новый вид вымершего рода морских млекопитающих Ontocetus, обитавших в Северной Атлантике в эпоху плейстоцена около 5 млн лет назад. Исследование опубликовано в научном журнале PeerJ.

Открытому животному дали имя Ontocetus posti. По словам специалистов, ископаемое животное продемонстрировало значительные сходства с современными моржами.

Детальный анализ нижних челюстей выявил уникальное сочетание признаков, которые отличают его как новый вид. К этим признакам относятся наличие четырех постклыковых зубов, более крупного нижнего клыка и сросшегося и короткого нижнечелюстного симфиза.

Эти анатомические характеристики предполагают, что Ontocetus posti был хорошо приспособлен к всасыванию подобно сегодняшним моржам.

Палеонтологи отметили, что род Ontocetus распространился в Атлантике во время миоценово-плиоценового перехода. Вероятно, миграция была обусловлена ​​Центральноамериканским морским путем, важнейшим океаническим проходом до закрытия Панамского перешейка.

Последовавшее за этим глобальное похолодание, начавшееся в позднем плиоцене, существенно повлияло на морскую жизнь, способствуя вымиранию Ontocetus posti и позволив возникнуть более адаптированному к холоду виду моржей, которые дошли до наших дней.

Ранее ученые открыли древнейшего предка современных моллюсков.