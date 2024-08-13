Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ученые открыли новый вид древних предков моржей

PeerJ: родственники современных моржей населяли север Атлантики 5 млн лет назад

close
100%
Jaime Bran

Палеонтологи из Университета Цукубы в Японии обнаружили новый вид вымершего рода морских млекопитающих Ontocetus, обитавших в Северной Атлантике в эпоху плейстоцена около 5 млн лет назад. Исследование опубликовано в научном журнале PeerJ.

Открытому животному дали имя Ontocetus posti. По словам специалистов, ископаемое животное продемонстрировало значительные сходства с современными моржами.

Детальный анализ нижних челюстей выявил уникальное сочетание признаков, которые отличают его как новый вид. К этим признакам относятся наличие четырех постклыковых зубов, более крупного нижнего клыка и сросшегося и короткого нижнечелюстного симфиза.

Эти анатомические характеристики предполагают, что Ontocetus posti был хорошо приспособлен к всасыванию подобно сегодняшним моржам.

Палеонтологи отметили, что род Ontocetus распространился в Атлантике во время миоценово-плиоценового перехода. Вероятно, миграция была обусловлена ​​Центральноамериканским морским путем, важнейшим океаническим проходом до закрытия Панамского перешейка.

Последовавшее за этим глобальное похолодание, начавшееся в позднем плиоцене, существенно повлияло на морскую жизнь, способствуя вымиранию Ontocetus posti и позволив возникнуть более адаптированному к холоду виду моржей, которые дошли до наших дней.

Ранее ученые открыли древнейшего предка современных моллюсков.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами