Ученые предупредили о расширении кислотной зоны в глубинах мирового океана

Международная группа ученых из Университета Норд в Норвегии и Университета Танзании в Австралии выяснила, что обширный кислотный слой в глубинах океанов Земли расширяется быстрыми темпами. К началу следующего столетия он может покрыть более половины всего мирового океана. Об этом сообщает научный портал The Conversation.

В глубоких частях океана ниже 4 км под поверхностью сочетание высокого давления и низкой температуры создает условия, при которых растворяется карбонат кальция, или кальцит — материал, из которого состоят раковины моллюсков. Это пространство известно как глубина карбонатной компенсации.

Переходная зона, в которой карбонат кальция становится все более химически нестабильным и начинает растворяться, называется лизоклином. Поскольку морское дно океана относительно плоское, подъем лизоклина даже на несколько метров может быстро привести к появлению больших кислотных областей. Это происходит из-за закисления мирового океана углекислым газом, поглощаемым из атмосферы.

Как выяснила команда, за последние 150 лет лизоклин поднялся уже на 100 метров, и, вероятно, поднимется еще на несколько сотен метров до конца столетия.

Миллионы квадратных километров океанского дна потенциально подвергнутся быстрому изменению, в результате которого известковые отложения станут химически нестабильными и растворятся.

Если глубина компенсации увеличится еще примерно на 320 метров, площадь морского дна под ней увеличится на 10% и составит 51% мирового океана.

Увеличение кислотной зоны затронет мягкие кораллы, мидии, морских улиток и другие организмы, чьи скелеты и панцири состоят из кальцита.

Помимо расширения глубины компенсации, части океана в низких уже широтах теряют виды, поскольку вода становится слишком теплой, а уровень кислорода снижается, что также обусловлено изменением климата.

Таким образом, наиболее пригодное для жизни пространство обитания морских видов сокращается как снизу (увеличение глубины компенсации кальцита), так и сверху (потепление).

Ученые отметили, что сильнее всего от этого процесса пострадают тропические островные государства и территории. Например, из-за 68% морского дна в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Бермудских островов окажется в ниже лизоклина. В то же время на России процесс скажется меньше всего, затронув лишь 0,39% ИЭЗ.

Ранее ученые нашли способ снизить кислотность мирового океана.