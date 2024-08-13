Ученые расшифровали уникальные граффити из камер древнеримской тюрьмы

Датские археологи из Копенгагенского университета обнаружили и расшифровали граффити, оставленные заключенными древнеримской тюрьмы в греческом Коринфе. Исследование опубликовано в научном журнале Hesperia.

По словам ученых, тюрьмы существовали в почти каждом римском городе. Однако их чрезвычайно трудно идентифицировать, отличив от других построек Римской империи.

Как показало исследование, найденные записи относились к V веку нашей эры. Узники писали на полу преимущественно на греческом языке. К этому времени многие жители Коринфа обратились в христианство, что отразилось на содержании сообщений.

Большая часть посланий содержала жалобы на условия содержания и проклятья в адрес тюремщиков.

«Пусть восторжествует судьба тех, кто страдает в этом беззаконном месте. Господи, не прояви милосердия к тому, кто бросил нас сюда», — говорится в одной из записок, нацарапанных на каменном полу.

Некоторые из сообщений были адресованы оставшимся на воле возлюбленным.

«Судьба прекрасных девушек, которые любят неженатых мужчин, торжествует», — гласит другое граффити.

Также археологи нашли изображения игровых досок, что позволяет предположить, что узники коротали время за некими играми.

Команда отметила, что условия содержания в римской тюрьме были очень суровыми — люди месяцами находились в холодных каменных камерах при скудном освещении.

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