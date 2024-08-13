Назван неочевидный признак начинающейся катаракты

Катаракта – одно из самых частых возрастных заболеваний глаз, развивающихся после 40 лет. Обычно оно проходит бессимптомно, однако если пациенту с дальнозоркостью начинает казаться, что зрение восстановилось, то это первый признак начала заболевания. Об этом «Газете.Ru» рассказала заведующая отделением офтальмологии КДЦ НКЦ №2 РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского, кандидат медицинских наук Шахло Махкамова.

«На ранних стадиях катаракта себя почти не проявляет, однако есть указывающие на нее признаки. После 40 лет люди начинают страдать от пресбиопии (возрастной дальнозоркости) и им приходится использовать очки для чтения. И как только им начинает казаться, что зрение восстановилось и они снова хорошо видят вблизи, это может указывать на подбухание хрусталика и миопизацию глаза — начинающуюся катаракту», – рассказала врач.

Катаракта встречается примерно у 70% людей старше 60 лет. Заболевание связано с изменениями строения волокон хрусталика. В молодости он прозрачный и похож на желе, а с возрастом становится более плотным, мутнеет и перестает пропускать свет.

«Вылечить ее можно только хирургическим путем, остальные методы могут только замедлить или приостановить ее развитие. На сегодняшний день катаракту хорошо оперируют и полностью возвращают зрение пациенту», – отметила Махкамова.

По ее словам, вмешательство происходит через тоннельный разрез роговицы длиной всего 2-3 мм. Ультразвук дробит хрусталик и превращает его в эмульсию, которую удаляют из глаза, а на это место устанавливается заранее подобранный искусственный хрусталик — интраокулярная линза.

Какие еще болезни глаз могут начаться после 40 лет, какие симптомы указывают на них и почему в будущем число пациентов, страдающих от патологий глаз, вырастет — в интервью Махкамовой «Газете.Ru».

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