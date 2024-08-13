Врач рассказала про нормальное возрастное снижение зрения

К 40 годам жизни человека хрусталик начинает терять свои функции и человек начинает страдать от возрастной дальнозоркости, или пресбиопии. Так, в 40 лет человек начинает пользоваться очками +1,0Д (диоптрии), в 50 лет — +2,0Д, а в 60 — уже +3,0Д, если нет каких-то аномалий, рассказала «Газете.Ru» заведующая отделением офтальмологии КДЦ НКЦ №2 РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского, кандидат медицинских наук Шахло Махкамова.

«В глазу изменения начинаются гораздо раньше, с 22 лет. Человек рождается дальнозорким, потому что у него короткий глаз, примерно 16 мм. По мере роста ребенка к 7–10 годам глаз приобретает размеры, как у взрослого человека, то есть достигает длины 24 мм. С 22 лет хрусталик уплотняется в центре, в нем формируется ядро, которое с возрастом становится все больше, и обычно к 40 годам хрусталик начинает терять свои функции», – рассказала врач.

По ее словам, у хрусталика четыре функции. Первая — светопроведение (через хрусталик проходит свет к сетчатке). Вторая — светопреломление (процесс преломления световых лучей в оптической системе глаза, рефракция). Третья — аккомодационная (изменение рефракции при переводе взгляда с более дальних на более близкие предметы). Четвертая функция — защита сетчатки от ультрафиолетовых лучей.

«Аккомодация — это способность глаза четко видеть на разных расстояниях, фокусировка, которая происходит в связи с изменением формы хрусталика. С возрастом эта функция постепенно нарушается, хрусталик становится более плотным и хуже реагирует на натяжение связочного аппарата. Из-за этого у пациентов старше 40 лет нередко появляются жалобы на снижение зрения вблизи», – рассказала врач.

Какие еще болезни глаз могут начаться после 40 лет, какие симптомы указывают на них и почему в будущем число пациентов, страдающих от патологий глаз, вырастет — в интервью Махкамовой «Газете.Ru».

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