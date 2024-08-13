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Стало известно, как диабет повышает риск болезни Альцгеймера

JAD: диабет «мешает» очищению организма от токсичных белков

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Shutterstock

Ученые из Университета Умео в Швеции обнаружили, что при сахарном диабете второго типа могут возникать проблемы с выведением белка бета-амилоида. Накопление этого белка в мозге нарушает работу нейронов и выступает причиной развития болезни Альцгеймера. Результаты исследования опубликованы в Journal of Alzheimer's Disease.

В исследовании приняли участие люди с диабетом второго типа и здоровые добровольцы. Ученые измерили концентрацию белков бета-амилоидов Aβ1-40 и Aβ1-42, а также фермента, разрушающего бета-амилоиды, в крови всех испытуемых. На втором этапе эксперимента участникам из обеих групп на протяжении четырех часов вводили глюкозу. Это было необходимо для того, чтобы вызывать острую гипергликемию — сильное повышение уровня сахара в крови.

После введения раствора у обеих групп были схожие показатели глюкозы в организме. Однако вскоре у контрольной группы уровень бета-амилоидов резко снизился, а уровень фермента, разрушающего амилоиды, повысился. У лиц с диабетом второго типа аналогичных изменений не произошло — уровень бета-амилоидов оставался высоким, а фермента, расщепляющего эти белки, не повысился.

Ученые предположили, что организм диабетиков не обладает такой же способностью к выведению бета-амилоидов, как у здоровых людей. Это может повышать риск накопления этих нежелательных белков в мозге и увеличивать риск развития нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера.

Ранее был найден способ очистить мозг от скоплений белков при болезни Альцгеймера.

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