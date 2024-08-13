Ученые создали искусственный «вулкан» для изучения извержения магмы

Ученые СПбГЭТУ «ЛЭТИ» создали индукционную печь для исследования газодинамических и физико-химических процессов с выбросами расплава магмы, происходяших при извержении вулканов, которую условно можно назвать лабораторным вулканом. Об этом «Газете.Ru» рассказали в ЛЭТИ.

В России располагаются примерно 170 вулканов, в основном – на полуострове Камчатка и в районе Курил. Их извержение в виде выброса магматических бомб и лавовых потоков приводит к повреждению инфраструктурных и летательных объектов, а потоки пепла и газов загрязняют окружающую среду и вызывают проблемы с дыханием у жителей близлежащих к вулканам городов. Поэтому важно прогнозировать извержения и происходящие при нем высокотемпературные процессы. Однако экстремальные условия затрудняют изучение поведения вулканической магмы.

Альтернативным методом изучения является индукционная плавка в холодных тиглях (ИПХТ), это позволяет получать и долговременно удерживать расплавы оксидных сверхтугоплавких материалов. К таким материалам относится и вулканическая базальтовая порода. Ученые ЛЭТИ разработали установку ИПХТ для получения расплава магмы, с помощью которой можно проводить физическое моделирование движения газов под кратером вулкана и выбросов бомб из расплава магмы в различных режимах на огромной скорости.

«На данный момент у нас в ЛЭТИ имеется разработанная печь ИПХТ с высотой ванны расплава магмы 64 см и температурой расплава до 2400 °С, что ограничено только мощностью установки. Проведенные эксперименты показали, что физическое моделирование дегазации – освобождения от газа – расплава вулканической породы в разработанной установке способно приблизить исследователей к реальным условиям извержения вулканов. Это позволит более точно изучать вулканические процессы», – рассказал «Газете.Ru» руководитель лаборатории ИПХТ, доцент кафедры ЭТПТ СПбГЭТУ «ЛЭТИ» Дмитрий Лопух.

В будущем ученые планируют провести эксперименты с использованием сейсмических приборов для измерения вибраций и толчков, возникающих при выбросе магмы из холодного тигля, а также быстродействующих видеокамер, которые смогут проводить скоростную видеосъемку во время этих процессов.

Также в рамках исследований планируется регулировать и контролировать подачу газа, от которого зависят режимы выброса магмы из ванны расплава. По оценкам ученого, в перспективе полученные и будущие результаты, возможно, могут быть использованы для предсказания последствий от извержений вулканов.

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