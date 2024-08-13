Назван самый «безопасный» вид алкоголя

Ученые из Автономного университета Мадрида в составе научного коллектива обнаружили, что у людей, которые предпочитают пить вино, немного снижен риск летального исхода онкологических заболеваний. Также любители этого напитка реже уходят из жизни по причинам, связанным с употреблением алкоголя. Результаты исследования опубликованы в журнале JAMA Network Open.

Ученые проанализировали данные о состоянии здоровья и пищевых привычках 135 103 пожилых людей в возрасте 60 лет и старше. Они разделили участников на группы в соответствии с количеством и типом ежедневно потребляемого алкоголя. После этого исследователи определили для каждого испытуемого социально-экономические и биологические факторы риска преждевременного ухода из жизни и приступили к наблюдению за добровольцами.

Авторы исследования оценили летальность от всех причин за 12-летний период. Потребление 2,86-20 граммов алкоголя (этанола) в день для мужчин и 2,86-10 граммов для женщин было связано с высоким риском ухода из жизни в связи с раком среди пожилых людей с сопутствующими факторами риска. Также выяснилось, что у женщин, которые потребляли от 10 до 20 граммов этилового спирта ежедневно (и у мужчин, выпивавших от 20 до 40 граммов), был повышен риск летального исхода по всем причинам.

Кроме того, исследователи обнаружили, что у испытуемых, предпочитающих пить вино, был снижен риск ухода из жизни по причинам, связанным с употреблением алкоголя. Было установлено, что любители этого алкогольного напитка немного реже уходили из жизни из-за осложнений онкологических заболеваний.

Ранее была названа главная опасность безалкогольного вина и пива.