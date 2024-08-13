Грузовой корабль «Прогресс МС-26» отстыковался от МКС

Грузовой корабль «Прогресс» после полугода работы отстыковался от модуля «Звезда» российского сегмента Международной космической станции (МКС). Об этом сообщает государственная корпорация «Роскосмос».

Отстыковка «Прогресса» от МКС произошла в 05:00 мск. В 08:09 мск двигатели космического грузовика включат режим торможения. После этого «Прогресс» войдет в плотные слои атмосферы и разрушится. Несгоревшие элементы упадут в несудоходном районе в южной части Тихого океана.

15 августа с космодрома Байконур на МКС стартует новый грузовой космический корабль «Прогресс МС-28».

До этого сообщалось, что американская компания SpaceX перенесла запуск ракеты-носителя Falcon 9 с грузовым кораблем Cygnus, который должен был состояться с мыса Канаверал в штате Флорида и пополнить запасы на Международной космической станции (МКС), из-за неблагоприятной погоды.

Ранее российский спутник «Ресурс-П» распался на орбите Земли.