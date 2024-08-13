В России запускают серийный выпуск «царь-двигателя»

НПО «Энергомаш», входящее в состав «Роскосмоса», «в целом готово» к серийному производству ракетного двигателя РД-171МВ, который предназначен для первой ступени ракеты-носителя «Союз-5». Об этом сообщил глава предприятия Игорь Арбузов в интервью ТАСС.

«Выход в серию стоит ждать, как только появится серийный заказ на этот двигатель — то есть, на запуске ракет. Предприятие в принципе готово, оно подтвердило свою готовность через создание двигателей для наземной отработки и поставку двигателей для проведения летних испытаний», — отметил Арбузов на форуме «Армия-2024».

Он также добавил, что уже изготовлены два летных образца двигателя, а третий планируется собрать в текущем году.

РД-171МВ, известный как «царь-двигатель», является самым мощным жидкостным ракетным двигателем в мире — его масса составляет 10 тонн, а тяга достигает 800 тонн. Предыдущие версии, РД-171 и РД-171М, использовались в программах «Энергия-Буран» и «Зенит».

«Союз-5» представляет собой перспективную российскую ракету-носитель среднего класса, разрабатываемую для запуска автоматических космических аппаратов на околоземные орбиты. Генеральный директор ракетно-космического центра «Прогресс» Дмитрий Баранов сообщил, что первый запуск ракеты запланирован на 2024 год.

Ранее ученые выявили способ попадания на Землю микроорганизмов из космоса.