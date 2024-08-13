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Стало известно, когда вздутие живота указывает на рак

Daily Mail: вздутие живота и боль в области таза могут указывать на рак яичников

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Shutterstock

Вздутие живота, сопровождающееся снижением аппетита, болью в области таза и быстрым насыщением после еды может говорить о раке яичников. Если к вздутию присоединяется боль, изменения в консистенции стула и кровотечение — злокачественные образования могут быть локализованы в кишечнике. Об этом изданию Daily Mail рассказала британский терапевт Филиппа Кей.

Доктор объяснила, что вздутие живота как отдельный симптом далеко не всегда сигнализирует о раке. Дискомфорт и газообразование могут возникнуть из-за употребления большого количества клетчатки или целого ряда заболеваний пищеварительного тракта, таких как язвенный колит и болезнь Крона. Кей отметила, что к врачу стоит обратиться, если вздутие возникает чаще 12 раз в месяц. При этом важно установить, что метеоризм и дискомфорт не выступают реакцией на определенные виды пищи.

В числе других причин вздутия могут быть прием гормональных средств контрацепции, смена фазы менструального цикла, отеки, воспалительные заболевания кишечника и ожирение.

Врач добавила, что постоянное вздутие живота в совокупности с другими симптомами, такими как снижение аппетита, боль в области таза, очень быстрое достижение чувства сытости после еды, проблемы с мочеиспусканием, необъяснимая потеря веса или усталость способно сигнализировать о раке яичников. Не менее важно отслеживать, сопровождается ли вздутие диареей, запором, болью в животе и кровотечением. Эти тревожные признаки могут указывать на рак кишечника.

Ранее врач рассказал, какие головные боли могут указывать на рак мозга.

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