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Врач рассказала, могут ли диеты защитить от рака

АМР: соблюдение любой диеты не защищает от рака, а провоцирует стресс

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Freepik.com

Соблюдение любых ограничительных диет не только не помогает снизить риск развития рака, но и угрожает здоровью. Об этом изданию АМР (Arkansas Money & Politics) рассказала диетолог из хирургического онкоцентра Арканзаса CARTI Александра Робертс.

Врач объяснила, что некоторые продукты действительно могут способствовать замедлению роста опухолей и снижению риска рецидивов рака. К ним относятся яйца, соя и семена льна. Однако специфических диет, способных предотвратить онкологические заболевания, не существует. По словам Робертс, любые схемы питания, предписывающие полностью исключить из рациона определенные виды пищи, провоцируют стресс и чувство вины.

Диетолог назвала ошибочным полный отказ от продуктов животного происхождения и сахара. Она отметила, что мясо, рыба, птица и молочная продукция выступают богатыми источниками белка, необходимого для нормальной работы иммунитета и обновления тканей. Сахар, в свою очередь, обеспечивает организм энергией. Он нужен для обеспечения жизнедеятельности не только раковых клеток, но и здоровых.

Робертс добавила, что в основе здорового образа жизни лежит сбалансированное питание, а не жесткие ограничения. Это значит, что включать какие-либо продукты в список «запрещенных» не стоит — любая пища полезна в умеренных количествах.

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