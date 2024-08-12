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Названа приправа, снижающая уровень сахара в крови

Nature EJCR: сушеный пажитник снижает уровень сахара в крови

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Freepik.com

Ученые выяснили, что употребление в пищу перемолотых семян пажитника снижает уровень сахара в крови натощак на 25%. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature EJCR.

В восьминедельном эксперименте принимали участие лица, страдающие сахарным диабетом. Ежедневно они должны были употреблять по десять граммов перемолотых семян пажитника. Пажитник — это травянистая однолетняя пряная культура из семейства Бобовых, используемая в кулинарии в качестве приправы.

Семена пажитника участники добавляли в йогурт или употребляли после вымачивания в горячей воде. Результаты показали, что второй способ применения семян помог добровольцам снизить уровень глюкозы натощак на 25%, уровень триглицеридов — на 30%, а уровень холестерина ЛПНП — на 30,6%. Отмечается, что у испытуемых, которые добавляли пажитник в йогурт, значительных улучшений показателей состояния здоровья не наблюдалось.

Ученые предположили, что такой терапевтический эффект обусловлен содержанием в семенах пажитника большого количества клетчатки — полезных растительных волокон. Они замедляют усвоение углеводов в организме, тем самым помогая избегать сохранять глюкозу в крови на стабильном уровне.

Ранее ученые выяснили, что обычная картошка может стать суперпродуктом при диабете.

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