Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, как классическая музыка смягчает депрессию

CRep: классическая музыка смягчает депрессию, воздействуя на слуховую кору мозга

close
100%
Depositphotos

Ученые Медицинского факультета Шанхайского университета Цзяо Тонг установили, что классическая музыка может оказывать антидепрессивный эффект за счет синхронизации нейронных колебаний между слуховой корой и системой вознаграждения в мозге. Результаты исследования опубликованы в журнале Cell Reports (CRep).

В исследовании приняли участие 13 человек с устойчивой к лечению депрессией. Каждому участнику были имплантированы в мозг электроды, отслеживающие коммуникацию между двумя частями переднего мозга: подкорковым лимбическим ядром (BNST) и прилежащим ядром (NAc).

Наблюдая за активностью мозга участников во время прослушивания классической музыки, ученые установили, что ее антидепрессивный эффект создается за счет синхронизации нейронных колебаний между слуховой корой, частью мозга, ответственной за обработку сенсорной информации, и системой вознаграждения. Это совокупность структур мозга и нейронных путей, которая отвечает за обработку эмоциональной информации и регулирует поведение, обеспечивая чувство удовольствия.

Также ученые обнаружили, что ослабление симптомов депрессии было более значительным у ценителей классической музыки. У остальных добровольцев антидепрессивное действие было не столь выраженным.

Ранее ученые выяснили, что классическая музыка помогает восстановить мозг после инсульта.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами