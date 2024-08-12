Стало известно, как классическая музыка смягчает депрессию

Ученые Медицинского факультета Шанхайского университета Цзяо Тонг установили, что классическая музыка может оказывать антидепрессивный эффект за счет синхронизации нейронных колебаний между слуховой корой и системой вознаграждения в мозге. Результаты исследования опубликованы в журнале Cell Reports (CRep).

В исследовании приняли участие 13 человек с устойчивой к лечению депрессией. Каждому участнику были имплантированы в мозг электроды, отслеживающие коммуникацию между двумя частями переднего мозга: подкорковым лимбическим ядром (BNST) и прилежащим ядром (NAc).

Наблюдая за активностью мозга участников во время прослушивания классической музыки, ученые установили, что ее антидепрессивный эффект создается за счет синхронизации нейронных колебаний между слуховой корой, частью мозга, ответственной за обработку сенсорной информации, и системой вознаграждения. Это совокупность структур мозга и нейронных путей, которая отвечает за обработку эмоциональной информации и регулирует поведение, обеспечивая чувство удовольствия.

Также ученые обнаружили, что ослабление симптомов депрессии было более значительным у ценителей классической музыки. У остальных добровольцев антидепрессивное действие было не столь выраженным.

Ранее ученые выяснили, что классическая музыка помогает восстановить мозг после инсульта.