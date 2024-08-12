Врач назвала анализы для людей старше 45 лет

После 45 лет для проверки состояния здоровья и раннего выявления заболеваний необходимо ежегодно проходить восемь обследований. В их число входят оценка ИМТ, измерение артериального давления, определение уровня общего холестерина и глюкозы в крови натощак, измерения внутриглазного давления, электрокардиография в покое, флюорография легких и взятия мазка с шейки матки, рассказала «Газете.Ru» врач-кардиолог, терапевт, специалист по функциональной диагностике Клиники инфекционных заболеваний «ЦентрПлюс» ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Людмила Саламатина.

«В возрасте 45 лет и старше диспансеризация проводится ежегодно, но кратность отдельных исследований может меняться. После 45 лет ежегодно проводится опрос пациента о состоянии здоровья и подготовка заключения по его результатам, расчет на основании антропометрии (измерение роста, массы тела, окружности талии) индекса массы тела, измерения артериального давления на периферических артериях, определения уровня общего холестерина и глюкозы в крови натощак, измерения внутриглазного давления», – рассказала врач.

Также ежегодно стоит проводить электрокардиографию в покое, флюорографию легких и взятия мазка с шейки матки на раннее выявление онкологических заболеваний.

Остальные исследования можно проводить раз в несколько лет.

«С возрастом, на фоне снижения обменных процессов и старения в целом, появляются разные болезни. Наиболее частые из них: атеросклероз и сердечно-сосудистые заболевания, рак, артрит, катаракта, остеопороз, диабет 2 типа, болезнь Альцгеймера. Для раннего выявления заболеваний разработана система профилактических медицинских осмотров и диспансеризации», – рассказала врач.

Также после 45 лет стоит раз в несколько лет проводить маммографию обеих молочных желез в двух проекциях с двойным прочтением рентгенограмм, исследование кала на скрытую кровь, скрининг на выявление злокачественных новообразований предстательной железы у мужчин и эзофагогастродуоденоскопию (обследование пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки.).

«Набор этих мероприятий позволяет не только выявлять, но и предупреждать наиболее частые заболевания в возрасте 45 лет и старше. По результатам обследования врачом-терапевтом проводится краткое индивидуальное профилактическое консультирование», – заметила врач.

Ранее врач назвал причину развития аденомы простаты.