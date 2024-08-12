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Ученые разработали новый метод снижения аппетита

KERI: электрическая стимуляция мозга помогает снижать аппетит

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medicalxpress.com

Ученые из больницы Сеульского национального университета установили, что транскраниальная электрическая стимуляция мозга случайным шумом (tRNS) помогает снижать аппетит. Об этом сообщается на сайте Корейского научно-исследовательского института электротехники (KERI).

Корейские исследователи сосредоточились на поиске альтернативных методов лечения ожирения. Они предложили использовать электростимуляцию коры головного мозга через скальп. Новый метод назвали транскраниальной стимуляцией случайным шумом (tRNS).

Разработку уже протестировали на женщинах-добровольцах. Всего в исследовании приняли участие 60 испытуемых. Половина из них подверглась стимуляции мозга по методике tRNS, а оставшиеся участники прошли процедуру-имитацию. В течение двух недель было проведено шесть сеансов электростимуляции с интервалом в два-три дня. Во время сеанса применялся едва ощутимый ток силой два миллиампера в течение 20 минут.

Результаты показали, что у испытуемых из экспериментальной группы аппетит и чувство голода снижались эффективнее, чем у участников группы плацебо. Ученые отметили, что tRNS может помочь при эмоциональном переедании — тяге к избыточному потреблению пищи из-за стресса, депрессии, тревоги или радости.

Поскольку исследование длилось всего две недели, долгосрочный эффект снижения веса не был подтвержден. Ученые планируют начать новые, долгосрочные эксперименты для установления эффективности новой технологии.

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