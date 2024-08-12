Врач перечислила признаки тромбоза легочной артерии

Боль или давление в груди, давление, одышка и учащенное сердцебиение могут сигнализировать о тромбозе легочной артерии, а боль в ногах, покраснение или отек — о тромбозе глубоких вен. Об этом изданию Health News рассказала доктор Рэйчел Розовски, гематолог и исследователь Массачусетской больницы общего профиля.

Врач объяснила, что тромбы (сгустки крови) могут образоваться при повреждении кровеносного сосуда. Это запускает цепочку событий, которые побуждают белок, называемый тромбином, накапливаться на травмированном участке. Тромбин, в свою очередь, активирует тромбоциты. Они образуют пробку, закрывающую место повреждения. Другой белок, называемый фибрином, образует специальную «сетку», надежно скрепляющую тромбоциты.

В норме эти сгустки растворяются после заживления повреждения, однако в некоторых случаях тромбы могут образовываться и без острой травмы. Рак, аутоиммунные заболевания, высокое кровяное давление, COVID—19 и ожирение повышают вероятность тромбоза.

Розовски предупредила, что отделение тромба от первоначального места закрепления грозит инфарктом или инсультом. При тромбозе глубоких вен, обычно сопровождающемся болью в ногах, покраснением или отеком, отделившиеся сгустки крови могут достичь в легких и спровоцировать тромбоэмболию легочной артерии (ТЭЛА).

По словам врача, это состояние опасно для жизни и здоровья. Оно сопровождается нарушением кровоснабжения легочной ткани, развитием некроза (отмирания тканей), возникновением дыхательной недостаточности. Заболевание может развиваться остро или постепенно, в течение нескольких часов или дней. Типичными симптомами ТЭЛА выступают чувство распирания или боль в груди, учащенное сердцебиение и одышка.

Гематолог отметила, что такие признаки нельзя оставлять без внимания. Своевременное обращение за медицинской помощью повышает шансы на успешное лечение и помогает избежать нежелательных последствий.

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