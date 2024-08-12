К 2050 году мужчины будут чаще болеть раком, выяснили ученые

Ученые из Университета Чарльза Дарвина в составе международного научного коллектива обнаружили, что к 2050 году среди мужчин в возрасте 65 лет и старше значительно повысится заболеваемость раком и вырастет число летальных исходов. Результаты исследования опубликованы в журнале Cancer.

Используя методы и модели системы GLOBOCAN, основанные на данных крупных онкологических регистров, ученые прогнозировали темпы заболеваемости раком в 185 странах мира. Они установили, что с 2022 по 2050 год число случаев рака увеличится с 10,3 млн до 19 млн (или на 84%). Число летальных исходов по причине онкологических заболеваний возрастет с 5,4 млн до 10,5 млн (на 93%).

Исследователи уточнили, что почти в два раза чаще (чем в 2020 году) раком будут болеть мужчины в возрасте 65 лет и старше, а также люди в странах с низким уровнем развития. Это увеличит разрыв в заболеваемости между мужчинами и женщинами.

Отмечается, что мужчины менее охотно проходят медицинские осмотры, уделяют меньше внимания своим генетическим рискам и биологическим особенностям, чаще курят, злоупотребляют алкоголем и подвергаются воздействию канцерогенов на рабочем месте. Эти факторы лежат в основе повышенного риска развития рака.

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