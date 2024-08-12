Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ученые обнаружили, что лошади умеют планировать и мыслить стратегически

Applied Animal Behaviour Science: у лошадей нашли склонность к планированию

close
100%
Gov.kz

Исследования ученых, занимающихся лошадьми, показали, что эти непарнокопытные домашние животные обладают способностью мыслить и планировать наперед. Результаты своей работы они опубликовали в журнале Applied Animal Behaviour Science.

«Ранее исследования предполагали, что лошади просто реагируют на раздражители в данный момент, но не думают наперед и не планируют свои действия, тогда как наше исследование показывает, что они осознают последствия и результаты своих действий», — сказала ведущий исследователь Луиза Эванс из Университета Ноттингем Трент, в котором исследовалась реакция животных на игру, основанную на вознаграждении.

В трехэтапной игре участвовало 20 лошадей, которых изначально поощряли лакомством просто за то, что они касались карты. Затем, на втором этапе, исследователи начали включать «стоп-сигнал». Лошадям давали закуску только в том случае, если они касались карты, когда стоп-сигнал был выключен.

Сначала они игнорировали свет и продолжали беспорядочно прикасаться к карточке, независимо от того, горел свет или нет.

Но когда на третьем этапе исследователи ввели штраф за прикосновение к карточке при включенном запрещающем огне — 10-секундный тайм-аут, в течение которого лошади вообще не могли играть в игру, — команда обнаружила внезапное и весьма значительное снижение ошибок у всех участников-лошадей.

Лошади начали правильно прикасаться к карточке только в нужное время, чтобы получить лакомство.

«Этого тайм-аута было достаточно, чтобы немедленно добиться от них желаемого результата», — указала Эванс.

«Этого было достаточно, чтобы лошади сказали: «Ладно, давайте просто играть по правилам»», — пошутила ученый.

Мгновенное переключение стратегий таким образом указывает на то, что у лошадей более высокий уровень когнитивного мышления, чем считалось ранее. Это говорит о том, что лошади не просто не понимали принципы игры, а понимали правила все время, но проницательно не видели необходимости уделять им много внимания на втором этапе.

Ранее спасение лошади, сорвавшейся с обрыва в реку, попало на видео.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами