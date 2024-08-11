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Врач рассказал о малоизвестном эффекте алкоголя

Онколог Карасев: злоупотребление алкоголем повышает риск рака ЖКТ

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Виталий Тимкив/РИА Новости

Алкоголь способствует развитию нескольких видов рака желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). Об этом в своем Telegram-канале рассказал онколог Иван Карасев.

Этиловый спирт из алкогольных напитков в организме преобразуется в ацетальдегид. Это вещество повреждает ДНК клеток и способствует возникновению рака. Злоупотребление алкоголем повышает риск карциномы губы и ротовой полости, рака пищевода, желудка, печени, поджелудочной железы и прямой кишки. Снизить этот риск может только минимизация употребления алкоголя. При этом вероятность рака снижается в разы, подчеркнул врач.

Также редкое употребление алкоголя повышает риск кровоизлияния в мозг у пожилых, показало недавнее исследование. Более частое употребление алкоголя может повысить риск на 150%.

До этого врач рассказала, что пять и более солнечных ожогов в течение жизни удваивают риск рака кожи. Поэтому важно защищаться от солнечного воздействия, особенно людям со светлой кожей и светлыми глазами. Также нужно хотя бы раз в жизни обратиться к врачу для осмотра родинок.

Ранее врач рассказал, в каком случае вздутие живота указывает на рак кишечника.

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