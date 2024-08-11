Врач рассказал, какие головные боли могут указывать на рак мозга

Головная боль может иметь множество причин, но если она не прекращается или сопровождается нарушениями слуха и зрения, нужно срочно обратиться к врачу. Об этом NEWS.ru рассказал врач-онколог, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник Института клинической онкологии ОНЦ РАМН Евгений Черемушкин.

Боль в голове может быть миогенной, стрессовой или психогенной. Однако частые боли возможны при раке мозга. При росте опухоли могут ухудшиться координация, зрение, слух. Возможны заторможенность или головокружение. В таком случае нужно обратиться к врачу немедленно, подчеркнул Черемушкин.

«Если же раковая опухоль развивается очень медленно, то болевого синдрома может и не быть. Также есть случаи, когда опухоль успевает уничтожить прилежащие нервные окончания и человек особо ничего не чувствует, а рак при этом продолжает развиваться», — добавил врач.

До этого ученые выяснили, что сосиски, бекон и другие мясные полуфабрикаты могут повышать риск деменции. Две и более порций таких продуктов повышали вероятность деменции на 14%.

Ранее врачи пересадили ткани с предплечья на язык россиянину с раком полости рта.