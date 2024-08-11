Врачи пересадили ткани с предплечья на язык россиянину с раком полости рта

Краснодарские онкологи восстановили язык пациенту с раком второй стадии, использовав ткани его предплечья. Об этом сообщает АиФ-Юг.

47-летний мужчина, который курил более 30 лет, около трех месяцев назад заметил язву на боковой поверхности языка. Он обратился к врачам не сразу, а только при появлении боли во рту и проблем с употреблением пищи.

Врачи диагностировали рак языка второй стадии. Лечение осложнялось невозможностью восстановить структуру языка местными тканями. Поэтому пришлось использовать ткани предплечья пациента.

После забора лоскута и удаления опухоли медики приступили к пересадке тканей и соединению сосудов. Работу вели с помощью микроскопа, так как диаметр сосудов в месте операции не превышал 3 мм.

«Две бригады хирургов в течение восьми часов делали все возможное, чтобы пациент смог в дальнейшем есть, дышать и говорить. Теперь мужчине предстоит длительное радиологическое и лекарственное лечение», — пишет АиФ-Юг.

До этого врачи рассказали, что язвы, болячки или кровотечения во рту могут указывать на рак полости рта. От раннего лечения зависят шансы на выживание.

Ранее сообщалось, что 80% россиян с раком головы и шеи обращаются к врачам слишком поздно.