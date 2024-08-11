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Простой тест помогает оценить шансы на отказ от курения

N&TR: два вопроса о сигаретах позволяют оценить шансы на отказ от курения

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Depositphotos

Тест на основе двух вопросов позволяет с высокой точностью оценить шансы на отказ от курения. Это показало исследование, опубликованное в журнале Nicotine and Tobacco Research (N&TR).

Золотым стандартом проверки на зависимость от сигарет признан тест Фагерстрема. Но для его прохождения нужно много времени, что затрудняет его использование. В новой работе ученые выяснили, что заменить его могут всего два вопроса: как скоро после пробуждения человек выкуривает первую сигарету и сколько он выкуривает их за день.

Ученые предложили новый тест шести тысячам больных раком. В большинстве случаев упрощенный тест был не хуже опросника Фагерстрема. Они с одинаковой точностью предсказывали, сможет ли пациент отказаться от курения через 3, 6 и 9 месяцев.

По разным оценкам, от 15% до 60% курильщиков не отказываются от вредной привычки даже после обнаружения рака. Однако отказ от этой привычки может повысить их шансы на излечение. Поэтому ученым нужны инструменты, чтобы оценить степень зависимости человека. Людям с низкими шансами на отказ от курения может быть предложена дополнительная помощь наркологов и психотерапевтов.

«Крайне важно помочь больным раком бросить курить, поскольку это приведет к улучшению прогнозов лечения рака, предотвратит вторичный рак и повысит качество жизни», — отметили ученые.

Ранее ученые выяснили, как алкоголики могут улучшить здоровье сердца без отказа от спиртного.

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