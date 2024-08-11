Названо неожиданное свойство препарата для похудения «Оземпик»

Некоторые пациенты, которые принимали препарат «Оземпик» от Novo Nordisk для похудения, заявили о якобы положительных изменениях в сексуальной жизни после его приема. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ).

Издание отмечает, что в Сети обсуждают как позитивные эффекты для интимной жизни, когда принимался «Оземпик», так и отрицательные.

«Эти препараты действительно действуют в тех же частях человеческого мозга, которые отвечают за удовольствие и сексуальный интерес у мужчин и женщин», — отметил репродуктивный эндокринолог и клинический профессор Университета Джорджа Вашингтона Джеймс Саймон.

В свою очередь в Novo Nordisk рассказали, что постоянно отслеживают сообщения о побочных реакциях на свой препарат, включая сексуальную дисфункцию.

До этого сообщалось, что препарат для снижения веса «Лираглутид», который выступает аналогом «Оземпика» может замедлить ухудшение состояния при болезни Альцгеймера.

Ранее Агата Муцениеце заявила о страхе «Оземпика».