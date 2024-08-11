Ученые раскрыли древние вавилонские знания о лунных затмениях

Исследователи расшифровали древние глиняные таблички времен Вавилонии, в которых говорилось о лунных затмениях. Об этом пишет портал Arkeonews.

«Исследователи успешно расшифровали глиняные таблички с шумеро-аккадской клинописью, которые были обнаружены на территории современного Ирака», — говорится в публикации.

Речь идет о табличках, которые из Британского музея более века назад были найдены в Ираке. По словам ученых, находки были в хорошем состоянии, но их перевод осложнялся тем, что они были написаны на древнем языке.

Выяснилось, что в записях были описаны знамения, связанные с лунными затмениями. Автор публикации отметил, что в Вавилонии считали, что лунные затмения предупреждали о различных катастрофах. При этом жители Вавилонии были уверены, что будущее можно изменить, поэтому проводили защитные ритуалы, чтобы отвести от себя беды.

До этого группа археологов в Турции расшифровала текст на 3500-летней глиняной табличке, обнаруженной на юге страны в регионе Хатай. К удивлению ученых, записи оказались списком покупок мебели, напоминавшим современные накладные.

Ранее археологи нашли древнейший в мире солнечный календарь, посвященный падению кометы 12 тыс. лет назад.