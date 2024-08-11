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Дети алкоголиков стареют быстрее сверстников, выяснили ученые

AgeDis: люди с алкоголизмам передают детям дисфункцию митохондрий клеток

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Pixabay

Американские ученые из Техасского университета установили, что дети родителей с алкогольными расстройствами подвержены риску раннего старения и связанных с ним проблем со здоровьем. Исследование опубликовано в научном журнале Aging and Disease (AgeDis).

Как показали предыдущие изыскания, дети из семей с историей злоупотребления спиртным склонны к болезням и расстройствам поведения, но основные причины этой тенденции оставались неясными.

В частности, у потомков людей с алкогольной зависимостью часто возникают такие симптомы преждевременного старения, как высокий уровень холестирина, проблемы с сердцем, артрит и ранее слабоумие, которое может проявиться уже к 40 годам.

В новом исследовании ученые использовали мышей для моделирования влияния употребления алкоголя родителями на потомство. Взрослым самцам и самкам животных давали либо чистую воду, либо 10% раствор этанола. Самки подвергались воздействию алкоголя как до зачатия, так и на ранних стадиях беременности.

Затем исследователи сравнили потомство из разных групп: контрольная группа (не подвергавшаяся воздействию алкоголя), материнская группа (только матери употребляли алкоголь), отцовская группа (только отцы употребляли алкоголь) и двойная группа (оба родителя употребляли алкоголь).

Исследователи обнаружили доказательства, что употребление алкоголя родителями приводит к раннему старению и митохондриальной дисфункции у потомства. Митохондрии отвечают за снабжение клетки энергией.

Одним из ключевых открытий стало увеличение клеточного старения в мозге и печени детенышей. Клеточное старение — состояние, при котором клетки перестают делиться и накапливают повреждения, что способствует возрастным заболеваниям.

Ученые выявили повышенные уровни активности β-галактозидазы, связанной со старением, и увеличенную экспрессию генов p21 и p16Ink4a в мозге потомства, что тоже указывает на ускоренное старение.

Кроме того, в печени у потомства мужского пола были обнаружены значительные маркеры раннего заболевания органа, такие как повышенное накопление жира и фиброз.

Эти эффекты оказались наиболее выражены у потомства из группы двойного воздействия, где оба родителя употребляли алкоголь, что предполагает аддитивный эффект употребления алкоголя матерью и отцом.

Ученые рекомендуют будущим родителям серьезно отнестись к своему образу жизни и заранее сформировать здоровые привычки, поскольку от этого зависит состояние организма их детей на протяжении всей жизни.

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