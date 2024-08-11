Характерные для деменции токсичные бляшки нашли в неожиданном месте

Симптомы болезни Альцгеймера включают потерю памяти, спутанность сознания, нарушения речи. Они связаны с образованием агрегатов (бляшек) белка бета-амилоида в нервных клетках мозга. В новом исследовании ученые выяснили, что бета-амилоид вырабатывают не только нейроны, но и вспомогательные клетки мозга. Результаты опубликованы в журнале Nature Neuroscience.

Для работы мозга необходимы олигодендроциты — клетки, вырабатывающие покрытие нервных волокон. Предыдущие исследования показали, что дефекты этого покрытия могут усугубить симптомы болезни Альцгеймера. В новой работе ученые решили проверить, связано ли это с работой олигодендроцитов.

Клетки нервной системы производят белок бета-амилоид, расщепляя его предшественника с помощью фермента BACE1. Ученые попробовали отключить BACE1 в нейронах и олигодендроцитах мышей. Затем они оценили образование токсичных бляшек с помощью 3D-световой микроскопии.

«Олигодендроциты, лишенные BACE1, образовывали примерно на 30% меньше бляшек. Выключение гена BACE1 в нейронах снизило образование бляшек более чем на 95%», — рассказали ученые.

Лекарства от болезни Альцгеймера не существует. Однако уже есть препараты, которые могут уменьшить образование амилоидных бляшек. Однако они нацелены только на нервные клетки. Теперь мишенями для лекарств могут стать и олигодендроциты.

Ранее ученые выяснили, что стресс лишает мозг возможности сопротивляться деменции.