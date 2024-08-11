Стало известно, как статины влияют на людей из районов с грязным воздухом

Препараты статины назначают для снижения уровня холестерина в крови. Ученые выяснили, что статины могут уменьшить риск сердечно-сосудистых заболеваний у пожилых людей, которые живут в районах с грязным воздухом. Результаты исследования опубликованы в European Journal of Preventive Cardiology (EJPC).

В последние годы было показано, что воздействие загрязненного воздуха повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний, включая инсульты и инфаркты. Также известно, что препараты статины значительно снижают их вероятность. Но эффективность статинов в условиях загрязнения воздуха не была изучена.

В новой работе ученые проанализировали данные более чем миллиона человек в возрасте 60 лет и старше. У принимавших статины риск инсульта был примерно на 20% ниже, независимо от того, в районе с каким качеством воздуха они жили.

«Результаты показывают, что статины могут быть эффективны в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний при воздействии загрязняющих веществ воздуха. Нужны исследования подобных эффектов не только среди пожилых людей, но и среди других уязвимых групп», — отметили авторы.

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