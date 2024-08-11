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Названа самая часто встречающаяся у россиян болезнь сердца

Ингосстрах: 67% россиян сталкивались с гипертонической болезнью сердца

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Специалисты компании «Ингосстрах», сети клиник «Будь Здоров» и Финансового университета при Правительстве РФ установили, что чаще других из сердечных болезней россиян беспокоит гипертоническая болезнь сердца. Об этом «Газете.Ru» рассказали в «Будь здоров».

В исследовании приняли участие более 6000 респондентов из 37 городов России. Согласно полученным данным, 67% россиян сталкивались с гипертонией — у себя или у родственников. Гораздо реже респондентов и их близких беспокоит аритмия (24%), сердечная недостаточность (24%), ишемическая болезнь сердца (16%) или другие болезни сердца и сосудов (12%). При этом чем выше уровень дохода, тем реже люди сталкиваются с «сердечными проблемами».

«Люди с высоким уровнем дохода способны приобрести качественное медицинское обслуживание, включая обслуживание по программе ДМС. Кроме этого, денежный достаток обеспечивает больше возможностей для правильного питания, занятий физкультурой и спортом. Наша задача сегодня сделать так, чтобы все компоненты здорового образа жизни были доступны всем жителям страны. Поэтому так необходимы сегодня пропаганда здорового образа жизни, отказ от вредных привычек, занятия физкультурой и спортом, а также доступность качественного медицинского обслуживания», — рассказал «Газете.Ru» директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец.

Также исследование установило, что случаи раннего инсульта в возрасте до 40 лет встречались у родных и знакомых 2% участников опроса (для инфаркта этот показатель составил 1,4%).

«Инсульты и инфаркты уж давно перестали быть болезнью пожилых и все чаще с ними сталкиваются люди в возрасте от 35 до 54 лет. Это связано и с нездоровым образом жизни, вредными привычками, но главное – низким уровнем ранней диагностики факторов риска заболеваний сердца и сосудов. Такое отношение к здоровью нужно менять в сторону первичной профилактики и раннего выявления факторов риска и основного из них — повышенного уровня холестерина в крови, увеличивающего риск развития ишемической болезни сердца, инфарктов и инсультов», — рассказал заведующий терапевтическим отделением, кардиолог, липидолог клиники «Будь Здоров» на Фрунзенской Иван Курков.

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