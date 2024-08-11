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Найден новый фактор риска болезни Альцгеймера

JAMA: особый вид гемоглобина связали с меньшим риском болезни Альцгеймера

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Нестабильный уровень гликированного гемоглобина HbA1c связан с повышенным риском болезни Альцгеймера. Это показало исследование, опубликованное в журнале JAMA Network Open.

Ученые проанализировали данные 374 тысяч пациентов с диабетом. За ними наблюдали в течение десяти лет. Длительная нестабильность уровня гликированного гемоглобина была связана с повышенным риском болезни Альцгеймера и связанных с ней типов деменции.

Гликированный гемоглобин HbA1c образуется при соединении глюкозы и гемоглобина — белка, который отвечает за транспорт кислорода. Этот показатель позволяет оценить среднее содержание глюкозы в крови в течение нескольких месяцев.

Целевой диапазон уровня HbA1c для людей с диабетом определяется индивидуально, исходя из возраста, ожидаемой продолжительности жизни и сопутствующих заболеваний. Чем дольше показатель пациент будет находиться в этом диапазоне, тем меньше его риск болезни Альцгеймера, объяснили ученые. При этом длительно пониженный уровень глюкозы был не менее опасен, чем повышенный.

Ранее ученые выяснили, как кетодиета влияет на обмен веществ.

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