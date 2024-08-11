Найден новый фактор риска болезни Альцгеймера

Нестабильный уровень гликированного гемоглобина HbA1c связан с повышенным риском болезни Альцгеймера. Это показало исследование, опубликованное в журнале JAMA Network Open.

Ученые проанализировали данные 374 тысяч пациентов с диабетом. За ними наблюдали в течение десяти лет. Длительная нестабильность уровня гликированного гемоглобина была связана с повышенным риском болезни Альцгеймера и связанных с ней типов деменции.

Гликированный гемоглобин HbA1c образуется при соединении глюкозы и гемоглобина — белка, который отвечает за транспорт кислорода. Этот показатель позволяет оценить среднее содержание глюкозы в крови в течение нескольких месяцев.

Целевой диапазон уровня HbA1c для людей с диабетом определяется индивидуально, исходя из возраста, ожидаемой продолжительности жизни и сопутствующих заболеваний. Чем дольше показатель пациент будет находиться в этом диапазоне, тем меньше его риск болезни Альцгеймера, объяснили ученые. При этом длительно пониженный уровень глюкозы был не менее опасен, чем повышенный.

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