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Названы два антибиотика с опасными для жизни побочными эффектами

Daily Mail: популярные антибиотики связали с опасной для жизни сыпью и сепсисом

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Kmpzzz/Shutterstock/FOTODOM

Антибиотики цефалоспорины и сульфаниламиды могут вызвать опасную для жизни кожную сыпь. Это показало исследование, сообщает Daily Mail.

Ученые проанализировали данные более 100 тысяч канадцев старше 66 лет, которым назначали пероральные цефалоспорины и сульфаниламиды. За 20 лет, в течение которых собиралась информация, были зафиксированы случаи тяжелой кожной сыпи, которая повышала риск сепсиса.

Высыпания могут появиться сразу после приема лекарств, либо через несколько недель. Они часто связаны с аллергической реакцией. Симптомы обычно включают красные чешуйчатые пятна по всему телу. В редких случаях они приводят к сепсису, когда иммунная система атакует органы. Это привело к летальному исходу у 5% пациентов из исследования.

Цефалоспорины часто используют для лечения пневмонии, менингита, сепсиса и инфекций мочевыводящих путей. Также их назначают детям для лечения ушных инфекций при аллергии на пенициллин.

Сульфаниламиды используются для лечения инфекций мочевыводящих путей, заболеваний кишечника, малярии и инфекций кожи, глаз и влагалища.

Ученые отметили, что полученные ими данные — не повод отказывать от антибиотиков. Опасные для жизни побочные эффекты имеют почти любые препараты, в том числе безрецептурные обезболивающие. Однако важно предупреждать пациентов, что сыпь, лихорадка и другие симптомы могут начаться через несколько недель после приема антибиотиков. Критически важно при этом обратиться к врачу. Также следует назначать только тогда, когда они действительно необходимы, подчеркнули врачи.

Ранее ученые нашли препарат, подавляющий устойчивость бактерий к антибиотикам.

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