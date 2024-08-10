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Новые препараты против деменции могут быть опасны для жизни, заявили врачи

Post-Gazette: новые препараты против деменции могут привести к кровоизлиянию в мозг

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Shutterstock

Препараты Донанемаб и Леканемаб, которые называют прорывными средствами лечения болезни Альцгеймера, могут приводить к опасным последствиям для здоровья. Об этом для Pittsburgh Post-Gazette рассказали врачи из США.

Донанемаб и Леканемаб нацелены на разрушение бляшек белка бета-амилоида в мозге, которые были связаны с болезнью Альцгеймера. Лекарства замедляют, но не останавливают развитие заболевания.

Также они несут риски для здоровья. Например, в исследовании, опубликованном в журнале Eneuro, сообщалось, что у каждого четвертого пациента на Леканемабе и более чем трети пациентов на Донанемабе развились отек мозга или кровоизлияние в мозг. При этом у многих наблюдалось ускорение потери объема мозга, что может указывать на ускорение развития деменции. Кроме того, в случаях, когда препараты были эффективны, они замедлили прогрессирование болезни на 2,5% вместо ожидаемых 27%.

«Небольшие и неопределенные преимущества, тревожные и плохо изученные риски и очень высокие затраты на лечение позволяют предположить, что эти препараты продвигаются в основном из теоретических, а не практических преимуществ», — заключило исследование.

Врачи, которые сейчас занимаются дополнительными исследованиями препаратов, утверждают, что любое замедление развития деменции — это успех. До появления Донанемаба и Леканемаба у пациентов не было никакой возможности замедлить болезнь. В их небольшой группе пациентов побочные эффекты были минимальными и легко контролировались.

Ранее ученые нашли фактор, удваивающий риск кровоизлияния в мозг у пожилых.

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