Батончики и коктейли помогли людям с ожирением сбросить 10 кг за три месяца

Диета на супах, коктейлях и батончиках помогла похудеть и привела к ремиссии диабета 2 типа у 32% пациентов. Результаты исследования опубликованы в журнале The Lancet Diabetes & Endocrinology.

В эксперименте приняли участие 1740 пациентов. На три месяца они перешли на диету из супов, коктейлей и батончиков. Также они снизили потребление калорий до 800-900 ккал, что значительно ниже уровня для поддержания веса. При этом они получали все необходимые микроэлементы.

Средняя потеря веса составила 9,3% (10,3 кг). Около 30% участников достигли ремиссии диабета, при этом сбросив в среднем около 15 кг. Ремиссия была подтверждена анализом крови на уровень гликированного гемоглобина, который отражает содержание сахара в крови за несколько месяцев.

Диета, которую соблюдали пациенты, была очень строгой и может быть опасна для здоровья. Участники исследования каждую неделю консультировались с врачами, что позволило им уменьшить риск.

Диабет 2 типа приводит к повышению уровня сахара в крови из-за потери чувствительности клеток к инсулину. Этим он отличается от диабета 1 типа, который развивается при снижении выработки этого гормона. Оба заболевания имеют наследственные и внешние факторы риска, но диабет 2 типа чаще развивается у людей с ожирением, которые также ведут нездоровый образ жизни.

Ранее ученые выяснили, что примерно 6% людей могут избавиться от диабета 2-го типа, похудев.