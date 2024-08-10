Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Батончики и коктейли помогли людям с ожирением сбросить 10 кг за три месяца

The Lancet: низкокалорийная диета на особых супах избавила

close
100%
Freepik

Диета на супах, коктейлях и батончиках помогла похудеть и привела к ремиссии диабета 2 типа у 32% пациентов. Результаты исследования опубликованы в журнале The Lancet Diabetes & Endocrinology.

В эксперименте приняли участие 1740 пациентов. На три месяца они перешли на диету из супов, коктейлей и батончиков. Также они снизили потребление калорий до 800-900 ккал, что значительно ниже уровня для поддержания веса. При этом они получали все необходимые микроэлементы.

Средняя потеря веса составила 9,3% (10,3 кг). Около 30% участников достигли ремиссии диабета, при этом сбросив в среднем около 15 кг. Ремиссия была подтверждена анализом крови на уровень гликированного гемоглобина, который отражает содержание сахара в крови за несколько месяцев.

Диета, которую соблюдали пациенты, была очень строгой и может быть опасна для здоровья. Участники исследования каждую неделю консультировались с врачами, что позволило им уменьшить риск.

Диабет 2 типа приводит к повышению уровня сахара в крови из-за потери чувствительности клеток к инсулину. Этим он отличается от диабета 1 типа, который развивается при снижении выработки этого гормона. Оба заболевания имеют наследственные и внешние факторы риска, но диабет 2 типа чаще развивается у людей с ожирением, которые также ведут нездоровый образ жизни. 

Ранее ученые выяснили, что примерно 6% людей могут избавиться от диабета 2-го типа, похудев.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами