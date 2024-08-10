Врач назвала минимальное количество овощей в день

В день взрослому человеку нужно съедать хотя бы 200 г овощей. Об этом «Вечерней Москве» рассказала диетолог Ирина Писарева.

«Если есть их реже или не есть вовсе, снизится иммунитет. Также заживление порезов, царапин, прыщей и ссадин будет длиться дольше, а процесс переваривания пищи усложнится, потому что организм не будет получать клетчатку», — предупредила Писарева.

Содержащаяся в овощах клетчатка улучшает состав кишечных бактерий, от которых зависит общее здоровье человека и иммунитет. Также она способствует снижению уровня холестерина и нормализации уровня сахара в крови. Кроме того, овощи богаты витаминами и антиоксидантами, которые защищают клетки от повреждения активными формами кислорода. Лучше всего включить в рацион овощи разных цветов, чтобы получить как можно больше полезных веществ.

До этого врач рассказала «Газете.Ru» о диете «Радуга» для снижения риска рака, диабета, воспаления и других заболеваний. Основной принцип: собрать в течение недели овощи и фрукты всех цветов радуги.

Ранее врач назвала кашу, которую не стоит есть на завтрак.