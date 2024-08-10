проект

>

Врач назвала минимальное количество овощей в день

Диетолог Писарева: в день нужно съедать не менее 200 г овощей

close
100%
Pexels

В день взрослому человеку нужно съедать хотя бы 200 г овощей. Об этом «Вечерней Москве» рассказала диетолог Ирина Писарева.

«Если есть их реже или не есть вовсе, снизится иммунитет. Также заживление порезов, царапин, прыщей и ссадин будет длиться дольше, а процесс переваривания пищи усложнится, потому что организм не будет получать клетчатку», — предупредила Писарева.

Содержащаяся в овощах клетчатка улучшает состав кишечных бактерий, от которых зависит общее здоровье человека и иммунитет. Также она способствует снижению уровня холестерина и нормализации уровня сахара в крови. Кроме того, овощи богаты витаминами и антиоксидантами, которые защищают клетки от повреждения активными формами кислорода. Лучше всего включить в рацион овощи разных цветов, чтобы получить как можно больше полезных веществ.

До этого врач рассказала «Газете.Ru» о диете «Радуга» для снижения риска рака, диабета, воспаления и других заболеваний. Основной принцип: собрать в течение недели овощи и фрукты всех цветов радуги.

Ранее врач назвала кашу, которую не стоит есть на завтрак.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами